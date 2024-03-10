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Загроза балістики. У більшості областей України оголосили тривогу

Фото: в більшості областей України оголосили тривогу (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У більшості областей України ввечері 10 березня оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Повітряна тривога в південних, східних та деяких центральних областях була оголошена у зв'язку з загрозою балістики.

До цього Повітряні сили повідомляли про ракету, яка летіла в бік Миргорода через Сумську область. Але ця загроза була скасована.

Нічна атака "Шахедів"

Цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами "Шахед". Українські сили ППО працювали у десяти областях, і 35 ворожих цілей були збиті. Однак були влучання в низці регіонів, а також було відомо про одного постраждалого.

Один з ударів прийшовсь на Дніпропетровську область. Там був "приліт" по аграрному підприємству. Внаслідок влучання сталася пожежа, яку оперативно загасили.

Більше про нічну ворожу атаку читайте за посиланням.

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Повітряна тривога