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Угроза баллистики. В большинстве областей Украины объявили тревогу

Фото: в большинстве областей Украины объявили тревогу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В большинстве областей Украины вечером 10 марта была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Воздушная тревога в южных, восточных та некоторых центральных областях была объявлена из-за угрозы баллистики.

До этого Воздушные силы сообщали о ракете, которая летела в сторону Миргорода через Сумскую область. Но эта угроза была отменена.

Ночная атака "Шахедов"

Этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными дронами "Шахед". Украинские силы ПВО работали в десяти областях, и 35 вражеских целей были сбиты. Однако были попадания в ряде регионов, а также было известно об одном пострадавшем.

Один из ударов пришелся на Днепропетровскую область. Там был "прилет" по аграрному предприятию. В результате попадания произошел пожар, который оперативно потушили.

Больше о ночной вражеской атаке читайте по ссылке.

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Воздушная тревога