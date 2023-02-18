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Угроза атаки остается. Силы ПВО сбили две ракеты "Калибр" РФ

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Украина, Суббота 18 февраля 2023 10:58
Угроза атаки остается. Силы ПВО сбили две ракеты "Калибр" РФ Фото: силы ПВО уничтожили два российских Калибра 18 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 18 февраля, российские войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Две из них удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, угроза ракетных атак остается.

"Сохраняем спокойствие и соблюдаем правила безопасности!" - добавили в ВС ВСУ.

Как сообщалось, в Украине утро субботы, 18 февраля, началось с масштабной воздушной тревоги. Ее объявили в ряде областей. В связи с этим в ряде областей превентивно отключали электроэнергию.

Напомним, ВСУ на юге и востоке уничтожили шесть российских беспилотников, которые пытались собирать информацию о расположении позиций ВСУ.

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