Загроза атаки дронів. У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

Ввечері 30 березня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Оновлено від 22:32. Мер Харкова Ігор Терехов та Синєгубов повідомили про шість "прильотів" по місту, попередньо з С-300. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Оновлено від 22:22. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що росіяни обстрілюють Харків з Бєлгородської області.

Повітряна тривога поширилась по Україні. Тим часом моніторингові канали повідомляють про виліт понад 10 дронів-камікадзе з півночі та пуски "Шахедів" з півдня.

Оновлено від 22:12. Російські військові завдають ударів по Харкову та області.

"Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" - написав голова ОВА Олег Синєгубов.

Станом на 22:08 тривогу оголошено у Києві, а також Київській, Чернігівській та Сумській областях.

"Жителі Київщини! Загроза атаки дронів! Сили ППО напоготові", - зазначили у Київській ОВА.

Мешканців просять перейти в укриття чи інші безпечні місця та залишатись там до відбою тривоги.

РБК-Україна повідомляло, що раніше мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію про роботу громадського транспорту під час повітряної тривоги.

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