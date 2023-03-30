Угроза атаки дронов. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Вечером 30 марта в Киеве и ряде северных областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА .

Обновлено от 22:12. Российские военные наносят удары по Харькову и области.

"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" - написал глава ОВА Олег Синегубов.

По состоянию на 22:08 тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Черниговской и Сумской областях.

"Жители Киевской области! Угроза атаки дронов! Силы ПВО начеку", - отметили в Киевской ОВА.

Жителей просят перейти в укрытие или другие безопасные места и оставаться там до отбоя тревоги.

РБК-Украина сообщало, что ранее мэр Киева Виталий Кличко ответил на петицию о работе общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.