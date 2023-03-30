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Угроза атаки дронов. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

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Четверг 30 марта 2023 22:08
Угроза атаки дронов. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Вечером 30 марта в Киеве и ряде северных областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

Обновлено от 22:12. Российские военные наносят удары по Харькову и области.

"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" - написал глава ОВА Олег Синегубов.

По состоянию на 22:08 тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Угроза атаки дронов. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

"Жители Киевской области! Угроза атаки дронов! Силы ПВО начеку", - отметили в Киевской ОВА.

Жителей просят перейти в укрытие или другие безопасные места и оставаться там до отбоя тревоги.

РБК-Украина сообщало, что ранее мэр Киева Виталий Кличко ответил на петицию о работе общественного транспорта во время воздушной тревоги.

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