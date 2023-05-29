Загроза атак дронів і ракет. Повітряна тривога оголошена в Києві та низці областей

Повітряна тривога була оголошена у низці областей після опівночі 29 травня. Моніторингові групи пишуть про загрозу атаки ударними дронами на кшталт Sahed, а також відомо про злет на території РФ літаків - носіїв ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Сигнали про повітряну тривогу цієї ночі зазвучали у південних, північних, східних та центральних регіонах, а також у столиці.

Тривога станом на сьогодні оголошена в:

Києві та Київській області,

Кіровоградської області,

Миколаївської області,

Сумській області,

Херсонської області,

Донецької області,

Полтавської області,

Черкаської області,

Чернігівській області.

Жителів зазначених областей закликають залишатися в укриттях, дотримуватись інформаційної тиші, а також пам'ятати про правило "двох стін".

"Прямуйте до укриття!" - передали в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

Ворог застосовує дрони, в Київській області працює ППО

Як додали в КМВА, на підступах до Києва працює ППО.

Також жителів області попередили про небезпеку застосування ворожих БпЛА.

"Сили протиповітряної оборони вже працюють. Ні в якому разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Бережіть себе та близьких!" - інформує Київська обласна військова адміністрація.

Повітряні атаки росіян по Україні

Нинішня масштабна повітряна тривога оголошена після вчорашньої нічної масованої атаки російських загарбників по Україні 28 травня. Тоді, в ніч проти неділі, з території РФ противник атакував нашу країну ударними дронами типу "Шахед", більшість з яких загарбники направили на Київ.

Як поінформували в Генштабі ЗСУ, силами протиповітряної оборони тоді було ліквідовано 58 з 59 дронів.

Всі БПЛА росіян, які летіли на Київ, були збиті, проте внаслідок падіння уламків у деяких районах були руйнування та пожежі, був один загиблий.

Крім того, "прильоти" зафіксовані в Житомирі, де внаслідок нічної атаки були пошкодження, обійшлося без жертв.