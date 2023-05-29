Загроза атак дронів і ракет. Повітряна тривога оголошена в Києві та низці областей
Повітряна тривога була оголошена у низці областей після опівночі 29 травня. Моніторингові групи пишуть про загрозу атаки ударними дронами на кшталт Sahed, а також відомо про злет на території РФ літаків - носіїв ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Сигнали про повітряну тривогу цієї ночі зазвучали у південних, північних, східних та центральних регіонах, а також у столиці.
Тривога станом на сьогодні оголошена в:
- Києві та Київській області,
- Кіровоградської області,
- Миколаївської області,
- Сумській області,
- Херсонської області,
- Донецької області,
- Полтавської області,
- Черкаської області,
- Чернігівській області.
Жителів зазначених областей закликають залишатися в укриттях, дотримуватись інформаційної тиші, а також пам'ятати про правило "двох стін".
"Прямуйте до укриття!" - передали в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.
Ворог застосовує дрони, в Київській області працює ППО
Як додали в КМВА, на підступах до Києва працює ППО.
Також жителів області попередили про небезпеку застосування ворожих БпЛА.
"Сили протиповітряної оборони вже працюють. Ні в якому разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Бережіть себе та близьких!" - інформує Київська обласна військова адміністрація.
Повітряні атаки росіян по Україні
Нинішня масштабна повітряна тривога оголошена після вчорашньої нічної масованої атаки російських загарбників по Україні 28 травня. Тоді, в ніч проти неділі, з території РФ противник атакував нашу країну ударними дронами типу "Шахед", більшість з яких загарбники направили на Київ.
Як поінформували в Генштабі ЗСУ, силами протиповітряної оборони тоді було ліквідовано 58 з 59 дронів.
Всі БПЛА росіян, які летіли на Київ, були збиті, проте внаслідок падіння уламків у деяких районах були руйнування та пожежі, був один загиблий.
Крім того, "прильоти" зафіксовані в Житомирі, де внаслідок нічної атаки були пошкодження, обійшлося без жертв.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.