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Загроза атак дронів і ракет. Повітряна тривога оголошена в Києві та низці областей

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Понеділок 29 травня 2023 00:48
Загроза атак дронів і ракет. Повітряна тривога оголошена в Києві та низці областей Ілюстративне фото: в деяких областях України оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Повітряна тривога була оголошена у низці областей після опівночі 29 травня. Моніторингові групи пишуть про загрозу атаки ударними дронами на кшталт Sahed, а також відомо про злет на території РФ літаків - носіїв ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Сигнали про повітряну тривогу цієї ночі зазвучали у південних, північних, східних та центральних регіонах, а також у столиці.

Тривога станом на сьогодні оголошена в:

  • Києві та Київській області,
  • Кіровоградської області,
  • Миколаївської області,
  • Сумській області,
  • Херсонської області,
  • Донецької області,
  • Полтавської області,
  • Черкаської області,
  • Чернігівській області.

Жителів зазначених областей закликають залишатися в укриттях, дотримуватись інформаційної тиші, а також пам'ятати про правило "двох стін".

"Прямуйте до укриття!" - передали в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

Ворог застосовує дрони, в Київській області працює ППО

Як додали в КМВА, на підступах до Києва працює ППО.

Також жителів області попередили про небезпеку застосування ворожих БпЛА.

"Сили протиповітряної оборони вже працюють. Ні в якому разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Бережіть себе та близьких!" - інформує Київська обласна військова адміністрація.

Повітряні атаки росіян по Україні

Нинішня масштабна повітряна тривога оголошена після вчорашньої нічної масованої атаки російських загарбників по Україні 28 травня. Тоді, в ніч проти неділі, з території РФ противник атакував нашу країну ударними дронами типу "Шахед", більшість з яких загарбники направили на Київ.

Як поінформували в Генштабі ЗСУ, силами протиповітряної оборони тоді було ліквідовано 58 з 59 дронів.

Всі БПЛА росіян, які летіли на Київ, були збиті, проте внаслідок падіння уламків у деяких районах були руйнування та пожежі, був один загиблий.

Крім того, "прильоти" зафіксовані в Житомирі, де внаслідок нічної атаки були пошкодження, обійшлося без жертв.

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