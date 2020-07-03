Экс-госуполномоченная АМКУ: увольнение Терентьева - одна из лучших инициатив президента

Фото: Юрий Терентьев (РБК-Украина)

По ее мнению, антимонопольная сфера Украины от его ухода только выиграет

Бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Агия Загребельская назвала увольнение Юрия Терентьева - одним из лучших решений команды президента.

Об этом она написала на странице в Facebook.

"Терентьева давно сажать за решетку, а не увольнять надо. Это одно из лучших решений, его однозначно есть за что увольнять. Причин настолько много, что трудно даже выбрать, какую из них положить в основу, не перечисляя длинный список на нескольких листах", - написала Загребельская.

По ее мнению, антимонопольная сфера Украины от его ухода только выиграет.

Напомним, 3 июля украинский парламент уволил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева. Парламентарии одобрили соответствующий проект постановления.

Напомним, вчера комитет парламента по вопросам экономического развития рекомендовал ВР уволить главу Антимонопольного комитета.

Как писало РБК-Украина, Рада отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия: нардепы поддержали проект постановления, которое внес в ВР президент Владимир Зеленский.

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Автор: РБК-Украина