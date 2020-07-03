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Екс-держуповноважена АМКУ: звільнення Терентьєва - одна з найкращих ініціатив президента

Новини » Політика     03.07.2020 - 20:02
Екс-держуповноважена АМКУ: звільнення Терентьєва - одна з найкращих ініціатив президента
Фото: Юрій Терентьєв (РБК-Україна)

На її думку, антимонопольна сфера України від його звільнення тільки виграє

Колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (АМКУ) Агія Загребельська назвала звільнення Юрія Терентьєва - одним з найкращих рішень команди президента.

Про це вона написала на сторінці у Facebook.

"Терентьєва давно садити за ґрати, а не звільняти треба. Це одне з найкращих рішень, його однозначно є за що звільняти. Причин настільки багато, що важко навіть обрати, яку з них покласти в основу, не перелічуючи довгий список на кількох аркушах", - написала Загребельська.

На її думку, антимонопольна сфера України від його звільнення тільки виграє.

Нагадаємо, 3 липня український парламент звільнив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва. Парламентарії схвалили відповідний проект постанови.

Нагадаємо, вчора комітет парламенту з питань економічного розвитку рекомендував ВР звільнити голову Антимонопольного комітету.

Як писало РБК-Україна, Рада відправила у відставку главу Національного банку України Якова Смолія: нардепи підтримали проект постанови, яку вніс до ВР президент Володимир Зеленський.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Антимонопольний комітет УкраїниЮрий Терентьев
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