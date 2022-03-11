В Загребе разбился неизвестный объект. Возможно, это беспилотник

В ночь на 11 марта в Загребе (Хорватия) разбился неизвестный объект. Очевидцы слышали громкий взрыв, на месте падения найдена воронка и парашюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт index.hr .

По словам очевидцев, после 23:00 по местному времени что-то упало с неба и раздался громкий хлопок. Также на месте выявили большую воронку. Позже полиция подтвердила, что на месте были найдены два парашюта.

На данный момент место инцидента оцеплено полицией. Официальной информации том, что именно упало в Загребе, нет.

Фото: место инцидента в Загребе (index.hr)

Экстренные службы подтвердили изданию N1, что упавший объект выглядит как часть авиадвигателя, а после взрыва образовалась воронка диаметром три метра и глубиной один метр. Пострадавших нет, но известно, что было повреждено несколько автомобилей.

Полиция просит СМИ публиковать только подтвержденную информацию об инциденте.

Может быть беспилотник "из Украины"

По данным источников index.hr, скорее всего разбился беспилотник Ту-141, который мог работать на украинской территории. Также сообщается, что на парашютах спускались не люди, а, вероятно, части беспилотника. По неофициальным данным, на обломках видны пятиконечные звезды и надписи на кириллице. Официального подтверждения пока нет.

В то же время как пишет dnevnik.hr, военные эксперты, которые изучили фотографии обломков, отмечают, что это советский разведывательный дрон Ту-141, похожий на ракету. Эксперты также отмечают, что украинская армия на сегодня единственная в мире, которая использует такие беспилотники.