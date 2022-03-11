У Загребі розбився невідомий об'єкт. Можливо, це безпілотник

У ніч на 11 березня у Загребі (Хорватія) розбився невідомий об'єкт. Очевидці чули гучний вибух, на місці падіння знайдено вирву та парашути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт index.hr .

За словами очевидців, після 23:00 за місцевим часом щось упало з неба і пролунав гучний вибух. Також на місці виявили велику вирву. Пізніше поліція підтвердила, що на місці було знайдено два парашути.

На даний момент місце інциденту оточене поліцією. Офіційної інформації про те, що саме впало в Загребі, немає.

Фото: місце інциденту у Загребі (index.hr)

Екстрені служби підтвердили виданню N1, що об'єкт, що впав, виглядає як частина авіадвигуна, а після вибуху утворилася вирва діаметром три метри і глибиною один метр. Постраждалих немає, але відомо, що було пошкоджено кілька автомобілів.

Поліція просить ЗМІ публікувати лише підтверджену інформацію про інцидент.

Можливо безпілотник "з України"

За даними джерел index.hr, швидше за все, розбився безпілотник Ту-141, який міг працювати на українській території. Також повідомляється, що на парашутах спускалися не люди, а ймовірно частини безпілотника. За неофіційними даними, на уламках видно п'ятикутні зірки та написи на кирилиці. Офіційного підтвердження поки що немає.

Водночас, як пише dnevnik.hr, військові експерти, які вивчили фотографії уламків, зазначають, що це радянський розвідувальний дрон Ту-141, схожий на ракету. Експерти також зазначають, що українська армія на сьогодні є єдиною у світі, яка використовує такі безпілотники.