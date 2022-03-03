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Румыния потеряла МиГ-21 и вертолет в районе Черного моря: экипаж не выжил

Новина українською →
Румыния, Четверг 03 марта 2022 02:09
Румыния потеряла МиГ-21 и вертолет в районе Черного моря: экипаж не выжил Фото: Румыния потеряла МиГ-21 и вертолет в районе Черного моря (facebook.com/mapn.ro)
Автор: Наталья Скороход

Румыния потеряла истребитель МиГ-21 в районе Черного моря. Также потерпел крушение вертолет, который отправился на его поиски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Румынии.

2 марта истребитель МиГ-21 Lancer, принадлежащий румынским ВВС, потерял связь с диспетчерской вышкой и пропал с радаров во время выполнения задания по воздушному патрулированию в Добрудже на юго-востоке Румынии.

На его поиски отправили вертолет IAR 330-Puma, однако он потерпел крушение в тот же вечер.

Трагедия произошла на фоне увеличения миссий воздушной полиции в Румынии после вторжения России в Украину. Несколько стран НАТО направили больше истребителей для участия в таких миссиях в Румынии.

"Военный вертолет типа IAR 330 - Puma 57-й авиабазы Mihail Kog ălniceanu срочно вылетел в поисково-спасательной миссии пилота самолета МиГ 21 Lancer. Вертолет потерял радиосвязь с базой около 20.44 и разбился в районе Гура Доброгей округа Констанца, примерно в 11 км от аэропорта", - говорится в сообщении Министерства обороны.

Там уточнили, что в результате крушения погибло семь членов экипажа вертолета. Поисково-спасательная операция в отношении пилота МиГ 21 продолжаются.

Напомним, что российские военные подбили румынский корабль в Черном море. С ним потеряли связь.

Также сообщалось, что украинцы просят НАТО закрыть воздушное пространство с Россией. Это помогло бы нашей стране эффективнее бороться с российским вторжением.

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