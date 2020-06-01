ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Загранпаспорт из "Дія" нельзя использовать для выезда из Украины, - пограничники

Новости » Общество     01.06.2020 - 17:57
Загранпаспорт из "Дія" нельзя использовать для выезда из Украины, - пограничники
Фото: приложение "Дія" (thedigital.gov.ua)

Электронные документы можно использовать лишь внутри страны

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) отмечают, что заграничный паспорт из государственного портала "Дія" нельзя использовать для выезда за границу. В ряде информационных ресурсов распространялась информация, что электронный загранпаспорт можно использовать для выезда из Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

Как отмечают пограничники, информация, что электронный паспорт можно использовать для выезда за границу является недостоверной. При себе нужно иметь физический документ.

"ГПСУ обращает ваше внимание, что данная информация является недостоверной и не может использоваться гражданами Украины как одно из правил пересечения государственной границы Украины... На сегодня граждане Украины могут пересекать государственную границу только при наличии необходимых паспортных документов", - говорится в сообщении.

Отметим, что электронные документы можно использовать внутри страны.

Так, в апреле власти сообщили, что во время карантина украинцы могут предъявлять цифровые паспорта из приложения "Дія".

Как писало РБК-Украина, украинцы, которые вернулись в страну из-за границы, смогут пройти самоизоляцию вместо обсервации с помощью мобильного приложения "Дія".

Напомним, по состоянию на начало мая приложение "Дія" установили 3 миллиона пользователей.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Государственная пограничная службадія
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь