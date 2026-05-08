Загострення між США та Іраном знову "підняло" ціни на нафту

Як зазначає агенція, це поставило під загрозу крихке перемир'я й зруйнувало очікування відкриття Ормузької протоки, важливого маршруту транзиту нафти й газу.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 67 центів, або 0,67%, до 100,73 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 45 центів, або 0,47%, до 95,26 долара за барель. На відкритті ринку бенчмарки зросли більш ніж на 3%.

Стрибок цін у п'ятницю стався після заяв Ірану про те, що США порушили місячне перемир'я.

"Ринок знаходиться на межі повного краху. Ціноутворення більше не ґрунтується на прагматичному тлумаченні траєкторії війни чи фізичних реалій в Ормузькій протоці", - розповіла Вандана Харі, засновниця компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights.

США, зі свого боку, наполягають, що їхні удари були відповіддю на обстріл іранськими силами кораблів ВМС США, які проходили Ормузькою протокою.

Окремо Reuters повідомило, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США розслідує угоди щодо цін на нафту на суму 7 млрд доларів напередодні ключових заяв президента США Дональда Трампа, пов’язаних із війною з Іраном.

Більшість торгів включали короткі позиції або ставки на падіння цін, розміщені на ICE й CME до заяв Трампа про відтермінування атак чи припинення вогню, що призвело до падіння нафтових ринків.