Не дійшли до Сумщини. "Рейнджери" ССО знищили ворожу групу біля кордону
Оператори 6-го полку “Рейнджер” Сил спеціальних операцій знищили ворожу групу на Курському напрямку на підході до кордону з Сумською областю. Один з окупантів здався у полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ССО у Telegram.
"Шестеро рейнджерів здійснили наліт на групу противника, яка намагалася штурмувати позиції Сил оборони в Сумській області. Воїни ССО запропонували ворожим військам здатися, гарантуючи їм збереження життя, медичну допомогу, а також їжу та воду", - розповіли в ССО.
Однак росіяни здатися у полон відмовилися. Після цього, як зазначили в ССО, українські бійці розпочали спеціальні дії.
"Завдяки злагодженій бойовій роботі зі сходом Сонця швидко виконали задачу, знищивши чотирьох ворогів, та ще одного змусили здатися в полон", - йдеться в публікації ССО.
Наступ Росії в Сумській області
Нагадаємо, росіяни вже декілька місяців ведуть наступальні дії на Курському напрямку, зокрема й на території Сумської області. За словами президента Володимира Зеленського, для українських військових дії окупантів не сюрприз.
Як наголошував Зеленський, росіяни не відмовилися від свого бажання захопити Сумську та Харківську області, але успіхів не мають.
Крім того, як писало видання The Telegraph, російський наступ на Сумщину завадив українському командуванню перекинути додаткові війська в Донецьку область. Тому ворог зміг просунутися в напрямку Костянтинівки - важливого логістичного вузла.
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