Не дійшли до Сумщини. "Рейнджери" ССО знищили ворожу групу біля кордону

Оператори 6-го полку “Рейнджер” Сил спеціальних операцій знищили ворожу групу на Курському напрямку на підході до кордону з Сумською областю. Один з окупантів здався у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ССО у Telegram .

"Шестеро рейнджерів здійснили наліт на групу противника, яка намагалася штурмувати позиції Сил оборони в Сумській області. Воїни ССО запропонували ворожим військам здатися, гарантуючи їм збереження життя, медичну допомогу, а також їжу та воду", - розповіли в ССО.

Однак росіяни здатися у полон відмовилися. Після цього, як зазначили в ССО, українські бійці розпочали спеціальні дії.

"Завдяки злагодженій бойовій роботі зі сходом Сонця швидко виконали задачу, знищивши чотирьох ворогів, та ще одного змусили здатися в полон", - йдеться в публікації ССО.