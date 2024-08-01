Загострення на Близькому Сході: США готові захищати власні інтереси й персонал

Сполучені Штати вживуть усіх можливих заходів для захисту свого персоналу та інтересів на Близькому Сході після недавніх атак у регіоні.
Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Патель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг 31 липня.
За його словами, США продовжують підтримувати зв'язок з усіма регіональними партнерами і продовжують роботу з дипломатичного припинення війни у Секторі Газа.
"Припинення насильства у Газі залишається важливим пріоритетом для США та Ізраїлю і ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку", - сказав Патель.
Він також додав, що США продовжують роботу над запобігання розростання війни на весь регіон Близького Сходу.
"Сполучені Штати не причетні до нещодавньої атаки в Тегерані. Однак Вашингтон, звісно, вживатиме усіх можливих заходів, щоб для захисту свого персоналу та інтересів у регіоні після недавніх атак", - сказав заступник речника Держдепартаменту.
За останні кілька днів на Близькому Сході відбулася низка подій, внаслідок яких війна у Секторі Газа може перерости у більш масштабну війну Ізраїлю з Іраном та його ісламськими терористичними рухами у Лівані, Ємені та Іраку.
В неділю, 27 липня, бойовики ліванського руху "Хезболла" вдарили ракетами по стадіону на Голанських висотах під час футбольного матчу. Внаслідок удару загинули більше 10 дітей, десятки людей було поранено. Ізраїль пообіцяв відповісти на цей теракт.
30 липня армія Ізраїлю завдала авіаудару по Бейруту. Внаслідок атаки був ліквідований командир угруповування "Хезболла" Фуад Шукра.
Вранці 31 липня внаслідок авіаудару в Тегерані було вбито одного з лідерів палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганію.
Хоча уряд Ізраїлю не взяв на себе відповідальність за інцидент, Верховний лідер Ірану наказав вдарити по Ізраїлю на знак помсти.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про "важкі дні" для його країни у зв'язку з останніми подіями.
Про те як розвиваються події на Близькому Сході та чи переростуть вони у масштабнішу війну - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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