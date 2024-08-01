Загострення на Близькому Сході: США готові захищати власні інтереси й персонал

За його словами, США продовжують підтримувати зв'язок з усіма регіональними партнерами і продовжують роботу з дипломатичного припинення війни у Секторі Газа.

"Припинення насильства у Газі залишається важливим пріоритетом для США та Ізраїлю і ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку", - сказав Патель.

Він також додав, що США продовжують роботу над запобігання розростання війни на весь регіон Близького Сходу.

"Сполучені Штати не причетні до нещодавньої атаки в Тегерані. Однак Вашингтон, звісно, вживатиме усіх можливих заходів, щоб для захисту свого персоналу та інтересів у регіоні після недавніх атак", - сказав заступник речника Держдепартаменту.