Загороджувальні мита замість санкцій: як ЄС заборонить імпорт російського зерна

Газета Financial Times раніше повідомляла, що Європейська комісія запропонує ввести мито у розмірі 95 євро за тонну зернових з Росії та Білорусі, а також мита у розмірі 50% на насіння олійних культур та продукти їх переробки.

Один анонімний представник ЄС заявив, що цифри "майже вірні", хоча їх ще потрібно уточнити. Інший сказав, що цей захід, швидше за все, буде у формі мит, оскільки торгові заходи вимагають лише підтримки більшості ЄС, на відміну від санкцій, які потребують одностайності.

За словами джерел, мито застосовуватиметься до зерна, призначеного для використання в Європейському Союзі, що складається з 27 членів, і не застосовуватиметься до транзиту зерна через блок до інших країн.

Заборона російського зерна

Цей крок викликаний тим, що фермери по всьому Європейському Союзу закликають змінити обмеження, накладені на них планом блоку "Зелений курс" щодо боротьби зі зміною клімату, а також повторно запровадити мита на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які були скасовані після вторгнення Росії до 2022 року.

Фермери із сусідніх Польщі, Угорщини та Словаччини, які є членами ЄС, кажуть, що цей крок знизив їхні ціни.

Як і більшість Європи, в останні тижні Польщу охопили протести, викликані протестами фермерів проти екологічних норм ЄС.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав ЄС заборонити імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції, як і багато законодавців ЄС під час дебатів на цю тему в Європейському парламенті минулого тижня.

За даними Європейської комісії, загальний імпорт зерна та олійних культур до ЄС у 2023/2024 році з Росії до кінця лютого становив 1,8 млн тонн. З України надійшло 19,1 млн. тонн.