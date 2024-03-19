Заградительные пошлины вместо санкций: как ЕС запретит импорт российского зерна

Газета Financial Times ранее сообщала, что Европейская комиссия предложит ввести пошлину в размере 95 евро за тонну зерновых из России и Беларуси, а также пошлины в размере 50% на семена масличных культур и продукты их переработки.

Один анонимный представитель ЕС заявил, что цифры "почти верны", хотя их еще предстоит уточнить. Другой сказал, что эта мера, скорее всего, будет в форме пошлин, поскольку торговые меры требуют только поддержки большинства ЕС, в отличие от санкций, которые требуют единогласия.

По словам источников, пошлины будут применяться к зерну, предназначенному для использования в Европейском Союзе, состоящем из 27 членов, и не будут применяться к транзиту зерна через блок в другие страны.

Запрет российского зерна

Этот шаг вызван тем, что фермеры по всему Европейскому Союзу призывают изменить ограничения, наложенные на них планом блока "Зеленый курс" по борьбе с изменением климата, а также повторно ввести таможенные пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которые были отменены после вторжения России в 2022 году.

Фермеры из соседних Польши, Венгрии и Словакии, которые являются членами ЕС, говорят, что этот шаг снизил их цены.

Как и большую часть Европы, в последние недели Польшу охватили протесты, вызванные протестами фермеров против экологических норм ЕС.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал ЕС запретить импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции, как и многие законодатели ЕС в ходе дебатов по этой теме в Европейском парламенте на прошлой неделе.

По данным Европейской комиссии, общий импорт зерна и масличных культур в ЕС в 2023/2024 году из России к концу февраля составил 1,8 млн тонн. Из Украины поступило 19,1 млн тонн.