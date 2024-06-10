Загородзагони РФ на Харківському напрямку сформовані з кадировців, - ОСУВ "Хортиця"

На кордоні із Харківською областю російські окупанти виставили загороджувальні загони кадировців. Вони мають стримувати росіян при спробах втечі з території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону
"Є інформація, що вони будуть розміщувати ці підрозділи (кадировців - ред.) для підтримки перегрупування своїх військ", -зазначив Волошин.
За його словами, ворог дотримується тактики виставлення загороджувальних загонів, з числа особового складу підрозділу "Ахмат".
"Звичайно, будуть розміщені вони десь на кордонах або поблизу кордонів із північчю Харківської області", - зауважив речник ОСУВ "Хортиця".
Він пояснює такі дії великими втратами ворожої армії. Саме тому на підтримку своїх дій ворог змушений маневрувати резервами, переміщувати підрозділи в районі лінії українського держкордону і поповнювати свої сили та засоби шляхом резервів від повітряно-десантних військ РФ і також 11 та 44 армійських корпусів РФ.
З 10 травня російські війська відкрили новий фронт у Харківській області, знову наступаючи у прикордонних регіонах. Це аже друга спроба загарбників окупувати Харківську область, частину якої ЗСУ повернули під свій контроль восени 2022 року після вторгнення РФ в Україну в лютому того ж року.
Варто зауважити, що наразі ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку.
Однак водночас окупанти атакують прикордоння регіону, наступаючи на Вовчанському напрямку та в районі села Липці.
Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії не вдалося реалізувати свою операцію щодо наступу в Харківській області. Українські військові ще більше посилять Харківський напрямок.
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