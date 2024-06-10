RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Загрядотряды РФ на Харьковском направлении сформированы из кадыровцев, - ОСУВ "Хортица"

Фото: россияне выставили заградотряды из кадыровцев на Харьковском направлении (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На границе с Харьковской областью российские оккупанты выставили заградотряды кадыровцев. Они должны удерживать россиян при попытках бегства с территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"Есть информация, что они будут размещать эти подразделения (кадыровцев - ред.) для поддержки перегруппировки своих войск", - отметил Волошин.

По его словам, враг придерживается тактики выставления заградительных отрядов из числа личного состава подразделения "Ахмат".

"Конечно, будут размещены они где-то на границах или вблизи границ с севером Харьковской области", - отметил спикер ОСУВ "Хортица".

Он объясняет такие действия большими потерями вражеской армии. Именно поэтому в поддержку своих действий враг вынужден маневрировать резервами, перемещать подразделения в районе линии украинской госграницы и пополнять свои силы и средства путем резервов от воздушно-десантных войск РФ и 11 и 44 армейских корпусов РФ.

Ситуация в Харьковской области

С 10 мая русские войска открыли новый фронт в Харьковской области, снова наступая в приграничных регионах. Это вторая попытка захватчиков оккупировать Харьковскую область, часть которой ВСУ вернули под свой контроль осенью 2022 года после вторжения РФ в Украину в феврале того же года.

Стоит отметить, что ВСУ удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении.

Однако в то же время оккупанты атакуют приграничные регионы, наступая на Волчанском направлении и в районе села Липцы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России не удалось реализовать свою операцию по наступлению в Харьковской области. Украинские военные еще больше усилят Харьковское направление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КадыровВолчанскХарьковВойна России против Украины