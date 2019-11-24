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Загороднюк обсудил с министром обороны Канады перспективы оборонного сотрудничества

Новости » Политика     24.11.2019 - 02:00
Загороднюк обсудил с министром обороны Канады перспективы оборонного сотрудничества
Фото: Андрей Загороднюк и Сингх Саджан (mil.gov.ua)

Загороднюк проинформировал Саджана о ситуации на Донбассе

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк провел встречу с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджаном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Стороны обсудили состояние и перспективы оборонного сотрудничества между двумя государствами.

Загороднюк поблагодарил канадского коллегу за всестороннюю помощь ВСУ со стороны оборонного ведомства Канады, в частности за подготовку канадскими инструкторами украинских военнослужащих, а также за участие стратегических советников в разработке и осуществлении мероприятий оборонной реформы.

Также во время встречи министр проинформировал Саджана о ситуации на востоке Украины и отметил важность поддержки Канадой евроатлантических стремлений Украины.

Руководители оборонных ведомств Украины и Канады также почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал соотечественников почтить память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Он назвал назвал Голодомор геноцидом, направленным сломить волю украинцев.

Как сообщало РБК-Украина, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что возвращение захваченных в ноябре 2018 года судов не является актом доброй воли с российской стороны.

"Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", - отметил он.

Трюдо заявил, что слишком долго скрывалось существование Голодомора Возвращение украинских кораблей Россией не является актом доброй воли, - Загороднюк
Новости Украины КанадаАндрей Загороднюк
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