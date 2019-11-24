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Загороднюк обговорив з міністром оборони Канади перспективи оборонного співробітництва

Новини » Політика     24.11.2019 - 02:00
Загороднюк обговорив з міністром оборони Канади перспективи оборонного співробітництва
Фото: Андрей Загороднюк і Сінгх Саджан (mil.gov.ua)

Загороднюк поінформував Саджана про ситуацію на Донбасі

Глава Міноборони України Андрій Загороднюк провів зустріч з міністром національної оборони Канади Харджитом Сінгхом Саджаном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Сторони обговорили стан і перспективи оборонного співробітництва між двома державами.

Загороднюк подякував канадському колезі за всебічну допомогу ЗСУ з боку оборонного відомства Канади, зокрема за підготовку канадськими інструкторами українських військовослужбовців, а також за участь стратегічних радників у розробці та втіленні заходів оборонної реформи.

Також під час зустрічі міністр поінформував Саджана про ситуацію на сході України і наголосив на важливості підтримки Канадою євроатлантичних прагнень України.

Керівники оборонних відомств України і Канади також вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав співвітчизників вшанувати пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Він назвав назвав Голодомор геноцидом, спрямованим зламати волю українців.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що повернення захоплених у листопаді 2018 року суден не є актом доброї волі з російської сторони.

"Я розглядаю ці події як не що інше, як виконання державою-агресором травневого рішення Міжнародного морського трибуналу", - зазначив він.

Трюдо заявив, що занадто довго існування Голодомору приховувалося Повернення українських кораблів Росією не є актом доброї волі, - Загороднюк
Новини України КанадаАндрій Загороднюк
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