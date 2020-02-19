Загороднюк: боевики не добились своей цели по итогам боя на Донбассе

Пророссийские боевики не добились своей цели по итогам вчерашнего боя на Донбассе. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк после заседания комитета национальной безопасности и обороны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вчерашний бой был провокацией для подрыва мирного процесса на Донбассе.

"А вообще какая у них стояла задача? Они точно ее не выполнили. Нам разведка все докладывает. Мы знали о скоплении техники, еще до того как наступление было. Именно поэтому мы подготовились", - отметил Загороднюк.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет по национальной безопасности Рады проведет повторное заседание из-за эскалации на Донбассе.

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 2300 взрывов в районе, где накануне произошло наступление боевиков. Миссия уточняет состояние ситуации с безопасностью в этом районе.

Утром 18 февраля боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Свободный. В результате боя погиб один украинский военный и 5 бойцов ООС получили ранения. Наступление осудили США, ЕС и ряд других стран. Европейский союз призвал Россию повлиять на подконтрольных ей боевиков.