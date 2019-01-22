Танкери, що загорілися в Керченській протоці, незаконно постачали газ в Сирію

У МінТОТ вказали, що зазначені судна заходили раніше у закриті порти окупованого Криму

Два газових танкера, що загорілися в Чорному морі в районі Керченської протоки 21 січня 2019 року, раніше були помічені в незаконних постачаннях газу до Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МинВОТ).

Як уточнили в міністерстві, за даними Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), судна VENICE і MAESTRO були залучені до незаконних постачань газу до Сирії з 2016 року.

"Зазначені судна раніше входили у закриті порти тимчасово окупованого Криму і є порушниками режиму тимчасово окупованих територій", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, що 21 січня поблизу входу в Керченську протоку в Чорному морі загорілися два судна під прапором Танзанії. За попередніми даними, на борту одного з кораблів стався вибух з подальшим горінням. Потім вогонь перекинувся на інше судно. В результаті пожежі на танкерах загинули 11 осіб.