Загинув у бою: Миколі Карпюку просять посмертно надати звання Героя України

Її автором є Роман Сущенко, а ініціатором - громадська організація "Платформа звільнення політв'язнів".

Що відомо про Миколу Карпюка

Микола Карпюк був одним із засновників та керівників УНА-УНСО. Він брав участь в акції "Україна без Кучми", Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У березні 2014 року Карпюка затримали російські спецслужби. У 2016 році російський суд засудив його до 22,5 року ув'язнення у справі, пов'язаній з першою чеченською війною. Карпюк не визнавав обвинувачень, а під час перебування в російській в'язниці повідомляв про катування. Правозахисна організація "Меморіал" визнала його політичним в'язнем.

7 вересня 2019 року Карпюка звільнили під час обміну утримуваними особами між Україною та Росією. Після повернення він продовжив громадську діяльність.

Після початку повномасштабного вторгнення Карпюк добровільно долучився до лав Збройних сил України. 19 вересня 2026 року він загинув у бою з російськими військами. На момент загибелі йому було 62 роки.

Яке звання просять надати

Автор петиції просить Президента посмертно присвоїти Миколі Карпюку звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Станом на 1 жовтня петиція набрала 283 голоси із 25 000 необхідних. До кінця збору голосів залишився 91 день.