Погиб в бою: Николаю Карпюку просят посмертно присвоить звание Героя Украины

На сайте Президента Украины зарегистрировали петицию с просьбой посмертно присвоить звание Героя Украины общественному и политическому деятелю, соучредителю УНА-УНСО и бывшему политзаключенному Кремля Николаю Карпюку.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на петицию, обнародованную 30 сентября.
Ее автором является Роман Сущенко, а инициатором - общественная организация "Платформа освобождения политзаключенных".
Николай Карпюк был одним из основателей и руководителей УНА-УНСО. Он участвовал в акции "Украина без Кучмы", Оранжевой революции и Революции Достоинства.
В марте 2014 года Карпюк был задержан российскими спецслужбами. В 2016 году российский суд приговорил его к 22,5 годам заключения по делу, связанному с первой чеченской войной. Карпюк не признавал обвинений, а во время пребывания в российской тюрьме сообщал о пытках. Правозащитная организация "Мемориал" признала его политзаключенным.
7 сентября 2019 года Карпюка освободили во время обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. По возвращении он продолжил общественную деятельность.
После начала полномасштабного вторжения Карпюк добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины. 19 сентября 2026 года он погиб в бою с российскими войсками. К моменту гибели ему было 62 года.
Автор петиции просит Президента посмертно присвоить Николаю Карпюку звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда".
По состоянию на 1 октября петиция набрала 283 голоса из 25 000 необходимых. До конца сбора голосов остался 91 день.
Напомним, Николай Карпюк присоединился к рядам ВСУ, когда ему уже исполнилось 60 лет, когда мобилизация осуществляется исключительно по добровольному желанию. Его знакомые отмечают несокрушимость и принципиальность мужчины.
РБК-Украина также рассказывало о гибели украинского пилота МиГ-29 Марата Мамбетова, который 1 октября выполнял боевое задание. Он наносил ракетно-бомбовые удары по позициям российских войск. Его самолет подбила вражеская ракета, пилот катапультировался, но погиб.