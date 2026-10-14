"Загинуть люди": Зеленський звернувся до Маска через обмеження Starlink

Зеленський звернувся до Маска

Президент відповів на питання журналіста щодо обмеження швидкості Starlink в Україні компанією Ілона Маска.

"Коли швидкість Starlink падає - зрозуміло, що відбувається; якщо його вимикають - це їхнє рішення", - каже він.

Зеленський звернувся до Ілона Маска і назвав ці дії неправильними.

"Це велика помилка, що призводить до значних втрат; це рішення спричинить багато людських жертв. Через це рішення гинуть люди? Звісно, люди гинутимуть. Якщо атаки триватимуть, а Starlink не працюватиме - це, безумовно, не допоможе", - зазначив він.

Він сподівається, що це просто помилка і просить увімкнути супутниковий зв'язок на повну потужність.

"Можливо, якась серйозна технічна проблема, не знаю, - але ми просимо увімкнути його знову. Гадаю, це було б чесно й справедливо - як у стосунках між партнерами", - уточнив він.