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"Загинуть люди": Зеленський звернувся до Маска через обмеження Starlink

20:19 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)

Україні життєво необхідний якісний супутниковий зв'язок Starlink. Без нього важко захистити людей від російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського журналісту Пірсу Моргану.

Зеленський звернувся до Маска

Президент відповів на питання журналіста щодо обмеження швидкості Starlink в Україні компанією Ілона Маска.

"Коли швидкість Starlink падає - зрозуміло, що відбувається; якщо його вимикають - це їхнє рішення", - каже він.

Зеленський звернувся до Ілона Маска і назвав ці дії неправильними.

"Це велика помилка, що призводить до значних втрат; це рішення спричинить багато людських жертв. Через це рішення гинуть люди? Звісно, люди гинутимуть. Якщо атаки триватимуть, а Starlink не працюватиме - це, безумовно, не допоможе", - зазначив він.

Він сподівається, що це просто помилка і просить увімкнути супутниковий зв'язок на повну потужність.

"Можливо, якась серйозна технічна проблема, не знаю, - але ми просимо увімкнути його знову. Гадаю, це було б чесно й справедливо - як у стосунках між партнерами", - уточнив він.

Раніше РБК-Україна писало, що обмеження Starlink вплинули не лише на далекі місії та фронтову логістику. Сервіс використовується в найефективнішому наразі рішенні для захисту українського неба від реактивних "Шахедів".

Крім того, в Україні обмежили роботу "військового пакету" Starlink на швидкості понад 160 км/год. Через це було зірвано низку важливих місій.

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