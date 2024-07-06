Загинули вісім людей. Генерал РФ отримав підозру за обстріл багатоповерхівки в Одесі

Російський генерал-лейтенант Сергій Кобилаш отримав підозру за те, що наказав обстріляти Одесу у квітні 2022 року. Тоді 8 людей загинули, 11 були поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.
"Унаслідок злочинних дій командувача дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС РФ, який до того ж є уродженцем Одеси, у його рідному місті було вбито вісьмох людей, серед яких тримісячна дитина і вагітна жінка, та поранено ще одинадцять осіб", - йдеться у повідомленні.
Воєнному злочинцю інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
23 квітня 2022 року, напередодні Великодня, саме за наказом Кобилаша групою літаків стратегічної авіації збройних сил РФ було здійснено пуски крилатих ракет Х-101 у напрямку міста Одеса. Одна з них влучила у 16-поверховий багатоквартирний житловий будинок у Київському районі.
Унаслідок цього загинули восьмеро цивільних людей, серед яких маленька дівчинка, її мати та бабуся, а також вагітна жінка, були поранені 11 містян, знищено й пошкоджено багато квартир у будинку, бізнес-центр, автомобілі.
Водночас інша крилата ракета влучила по кладовищу, внаслідок чого було поранено одну жінку, а також знищено й пошкоджено могили.
Понад 40 годин слідчі працювали на місці події – оглянули 61 об’єкт, тіла всіх загиблих, вилучили їхні біологічні зразки і їхніх родичів, допитали 96 потерпілих та 20 свідків.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року СБУ оголосила підозру російському генерал-лейтенанту Сергію Кобилашу - командувачу дальньої авіації військово-повітряних сил РФ. Він командував ракетним ударом по багатоповерхівці в Умані у квітні минулого року.
Додамо, що 5 березня 2024 року суд Гааги видав ордер на арешт командувача дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша.
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