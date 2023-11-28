Командував ударом по багатоповерхівці в Умані: СБУ оголосила підозру російському генералу

Служба безпеки оголосила підозру російському генерал-лейтенанту Сергію Кобилашу - командувача дальньої авіації військово-повітряних сил РФ. Він командував ракетним ударом по багатоповерхівці в Умані у квітні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як встановило слідство, російський генерал віддав наказ на проведення ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані Черкаської області 28 квітня 2023 року.

Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло 23 місцевих жителів, серед них - 6 дітей. Також було травмовано 9 людей, а одна особа і досі вважається зниклою безвісти.

Крім зруйнованої багатоповерхівки значних ушкоджень зазнали 7 прилеглих житлових будинків, 6 підприємств та 70 цивільних автомобілів.

За даними слідства, окупанти здійснили повітряний удар по місту двома ракетами Х-101, які були випущені з російського важкого бомбардувальника ТУ-95МС.

Встановлено, що Кобилаш бере безпосередню участь у війні проти України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

До цього воєнний злочинець "відзначився", коли командував бомбардуванням цивільної інфраструктури в Сирії та Грузії. За це отримав генеральське звання та зірку "Героя Росії".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кобилашу про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Оскільки він переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Ракетний удар по багатоповерхівці в Умані 28 квітня

Нагадаємо, під час масованого обстрілу росіян 28 квітня одна з ракет потрапила по 9-поверхівці в Умані Черкаської області.

Силами рятувальників, поліцейських і волонтерів з-під завалів вдалося врятувати 17 осіб. До проведення рятувальних робіт залучали важку техніку та спецзасоби.

Внаслідок ракетного обстрілу загинули 23 людини, серед яких шестеро дітей.