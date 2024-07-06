Загинули вісім людей. Генерал РФ отримав підозру за обстріл багатоповерхівки в Одесі

Російський генерал-лейтенант Сергій Кобилаш отримав підозру за те, що наказав обстріляти Одесу у квітні 2022 року. Тоді 8 людей загинули, 11 були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України .

"Унаслідок злочинних дій командувача дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС РФ, який до того ж є уродженцем Одеси, у його рідному місті було вбито вісьмох людей, серед яких тримісячна дитина і вагітна жінка, та поранено ще одинадцять осіб", - йдеться у повідомленні.

Воєнному злочинцю інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Обстріл Одеси

23 квітня 2022 року, напередодні Великодня, саме за наказом Кобилаша групою літаків стратегічної авіації збройних сил РФ було здійснено пуски крилатих ракет Х-101 у напрямку міста Одеса. Одна з них влучила у 16-поверховий багатоквартирний житловий будинок у Київському районі.

Унаслідок цього загинули восьмеро цивільних людей, серед яких маленька дівчинка, її мати та бабуся, а також вагітна жінка, були поранені 11 містян, знищено й пошкоджено багато квартир у будинку, бізнес-центр, автомобілі.

Водночас інша крилата ракета влучила по кладовищу, внаслідок чого було поранено одну жінку, а також знищено й пошкоджено могили.

Понад 40 годин слідчі працювали на місці події – оглянули 61 об’єкт, тіла всіх загиблих, вилучили їхні біологічні зразки і їхніх родичів, допитали 96 потерпілих та 20 свідків.