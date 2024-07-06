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Погибли восемь человек. Генерал РФ получил подозрение за обстрел многоэтажки в Одессе

Одесса, Суббота 06 июля 2024 13:30
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Погибли восемь человек. Генерал РФ получил подозрение за обстрел многоэтажки в Одессе Фото: обстрел Одессы в апреле 2022 года (npu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российский генерал-лейтенант Сергей Кобылаш получил подозрение за то, что приказал обстрелять Одессу в апреле 2022 года. Тогда 8 человек погибли, 11 были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.

"В результате преступных действий командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ, который к тому же является уроженцем Одессы, в его родном городе были убиты восемь человек, среди которых трехмесячный ребенок и беременная женщина, и ранены еще одиннадцать человек", - говорится в сообщении.

Военному преступнику инкриминированы нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Погибли восемь человек. Генерал РФ получил подозрение за обстрел многоэтажки в Одессе

Обстрел Одессы

23 апреля 2022 года, накануне Пасхи, именно по приказу Кобылаша группой самолетов стратегической авиации вооруженных сил РФ были осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 в направлении города Одесса. Одна из них попала в 16-этажный многоквартирный жилой дом в Киевском районе.

В результате погибли восемь гражданских людей, среди которых маленькая девочка, ее мать и бабушка, а также беременная женщина, были ранены 11 горожан, уничтожены и повреждены много квартир в доме, бизнес-центр, автомобили.

В то же время другая крылатая ракета попала по кладбищу, в результате чего была ранена одна женщина, а также уничтожены и повреждены могилы.

Более 40 часов следователи работали на месте происшествия - осмотрели 61 объект, тела всех погибших, изъяли их биологические образцы и их родственников, допросили 96 потерпевших и 20 свидетелей.

Что известно о генерале

Напомним, в ноябре 2023 года СБУ объявила подозрение российскому генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу - командующему дальней авиацией военно-воздушных сил РФ. Он командовал ракетным ударом по многоэтажке в Умани в апреле прошлого года.

Добавим, что 5 марта суд Гааги выдал ордер на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша.

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