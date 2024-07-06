Погибли восемь человек. Генерал РФ получил подозрение за обстрел многоэтажки в Одессе

Российский генерал-лейтенант Сергей Кобылаш получил подозрение за то, что приказал обстрелять Одессу в апреле 2022 года. Тогда 8 человек погибли, 11 были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины .

"В результате преступных действий командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ, который к тому же является уроженцем Одессы, в его родном городе были убиты восемь человек, среди которых трехмесячный ребенок и беременная женщина, и ранены еще одиннадцать человек", - говорится в сообщении.

Военному преступнику инкриминированы нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Обстрел Одессы

23 апреля 2022 года, накануне Пасхи, именно по приказу Кобылаша группой самолетов стратегической авиации вооруженных сил РФ были осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 в направлении города Одесса. Одна из них попала в 16-этажный многоквартирный жилой дом в Киевском районе.

В результате погибли восемь гражданских людей, среди которых маленькая девочка, ее мать и бабушка, а также беременная женщина, были ранены 11 горожан, уничтожены и повреждены много квартир в доме, бизнес-центр, автомобили.

В то же время другая крылатая ракета попала по кладбищу, в результате чего была ранена одна женщина, а также уничтожены и повреждены могилы.

Более 40 часов следователи работали на месте происшествия - осмотрели 61 объект, тела всех погибших, изъяли их биологические образцы и их родственников, допросили 96 потерпевших и 20 свидетелей.