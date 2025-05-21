Загинули двоє людей: у ДСНС розповіли про наслідки пожежі на Білоцерківській ТЕЦ

Пожежа на території Білоцерківської ТЕЦ у Київській області сталася на недіючій градирні. Внаслідок інциденту двоє людей загинули.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла речниця ГУ ДСНС у Київські області Вікторія Рубан.

У пресслужбі ДСНС додали, що обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються.

"Пожежа виникла на території недіючої градирні. На даний момент пожежу ліквідовано на площі 960 метрів квадратних. Над ліквідацією працювало 7 одиниць техніки та 32 рятувальники", - зазначила речниця

Пожежа на ТЕЦ

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, стало відомо про пожежу на території Білоцерківської ТЕЦ.

У Білоцерківській міській територіальній громаді зазначили, що сьогодні о 12:46 надійшло повідомлення про пожежу. Загоряння сталося на одному з об'єктів. На місці події працюють рятувальники та необхідні служби.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що нібито під час ремонтних робіт зайнялася теплоелектроцентраль. У мережі також писали про двох загиблих внаслідок пожежі.

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