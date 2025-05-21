Загинули двоє людей: у ДСНС розповіли про наслідки пожежі на Білоцерківській ТЕЦ
Пожежа на території Білоцерківської ТЕЦ у Київській області сталася на недіючій градирні. Внаслідок інциденту двоє людей загинули.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла речниця ГУ ДСНС у Київські області Вікторія Рубан.
"Пожежа виникла на території недіючої градирні. На даний момент пожежу ліквідовано на площі 960 метрів квадратних. Над ліквідацією працювало 7 одиниць техніки та 32 рятувальники", - зазначила речниця
За попередніми даними, внаслідок пожежі на території Білоцерківської ТЕЦ двоє людей загинули.
У пресслужбі ДСНС додали, що обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються.
Фото: ДСНС показала наслідки пожежі на території Білоцерківської ТЕЦ (t.me/dsns_telegram)
Пожежа на ТЕЦ
Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, стало відомо про пожежу на території Білоцерківської ТЕЦ.
У Білоцерківській міській територіальній громаді зазначили, що сьогодні о 12:46 надійшло повідомлення про пожежу. Загоряння сталося на одному з об'єктів. На місці події працюють рятувальники та необхідні служби.
Місцеві ЗМІ повідомляли, що нібито під час ремонтних робіт зайнялася теплоелектроцентраль. У мережі також писали про двох загиблих внаслідок пожежі.
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