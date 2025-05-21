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Загинули двоє людей: у ДСНС розповіли про наслідки пожежі на Білоцерківській ТЕЦ

Біла Церква, Середа 21 травня 2025 14:21
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Загинули двоє людей: у ДСНС розповіли про наслідки пожежі на Білоцерківській ТЕЦ Фото: ДСНС розповіла про наслідки пожежі на території Білоцерківської ТЕЦ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Марія Кучерявець, Наталія Юрченко

Пожежа на території Білоцерківської ТЕЦ у Київській області сталася на недіючій градирні. Внаслідок інциденту двоє людей загинули.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла речниця ГУ ДСНС у Київські області Вікторія Рубан.

"Пожежа виникла на території недіючої градирні. На даний момент пожежу ліквідовано на площі 960 метрів квадратних. Над ліквідацією працювало 7 одиниць техніки та 32 рятувальники", - зазначила речниця

За попередніми даними, внаслідок пожежі на території Білоцерківської ТЕЦ двоє людей загинули.

У пресслужбі ДСНС додали, що обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються.

Фото: ДСНС показала наслідки пожежі на території Білоцерківської ТЕЦ (t.me/dsns_telegram)

Пожежа на ТЕЦ

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, стало відомо про пожежу на території Білоцерківської ТЕЦ.

У Білоцерківській міській територіальній громаді зазначили, що сьогодні о 12:46 надійшло повідомлення про пожежу. Загоряння сталося на одному з об'єктів. На місці події працюють рятувальники та необхідні служби.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що нібито під час ремонтних робіт зайнялася теплоелектроцентраль. У мережі також писали про двох загиблих внаслідок пожежі.

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ТЕЦ Пожежа Біла Церква Київська область ДСНС
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