Погибли два человека: в ГСЧС рассказали о последствиях пожара на Белоцерковской ТЭЦ

Пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ в Киевской области произошел на недействующей градирне. В результате инцидента два человека погибли.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

В пресс-службе ГСЧС добавили, что обстоятельства гибели людей и причины возникновения пожара устанавливаются.

По предварительным данным, в результате пожара на территории Белоцерковской ТЭЦ два человека погибли.

"Пожар возник на территории недействующей градирни. На данный момент пожар ликвидирован на площади 960 квадратных метров. Над ликвидацией работало 7 единиц техники и 32 спасателя", - отметила пресс-секретарь

Пожар на ТЭЦ

Напомним, сегодня, 21 мая, стало известно о пожаре на территории Белоцерковской ТЭЦ.

В Белоцерковской городской территориальной общине отметили, что сегодня в 12:46 поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло на одном из объектов. На месте происшествия работают спасатели и необходимые службы.

Местные СМИ сообщали, что якобы во время ремонтных работ загорелась теплоэлектроцентраль. В сети также писали о двух погибших в результате пожара.

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