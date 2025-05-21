ua en ru
Ср, 21 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Погибли два человека: в ГСЧС рассказали о последствиях пожара на Белоцерковской ТЭЦ

Белая Церковь, Среда 21 мая 2025 14:21
UA EN RU
Погибли два человека: в ГСЧС рассказали о последствиях пожара на Белоцерковской ТЭЦ Фото: ГСЧС рассказала о последствиях пожара на территории Белоцерковской ТЭЦ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Мария Кучерявец, Наталья Юрченко

Пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ в Киевской области произошел на недействующей градирне. В результате инцидента два человека погибли.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

"Пожар возник на территории недействующей градирни. На данный момент пожар ликвидирован на площади 960 квадратных метров. Над ликвидацией работало 7 единиц техники и 32 спасателя", - отметила пресс-секретарь

По предварительным данным, в результате пожара на территории Белоцерковской ТЭЦ два человека погибли.

В пресс-службе ГСЧС добавили, что обстоятельства гибели людей и причины возникновения пожара устанавливаются.

Фото: ГСЧС показала последствия пожара на территории Белоцерковской ТЭЦ (t.me/dsns_telegram)

Пожар на ТЭЦ

Напомним, сегодня, 21 мая, стало известно о пожаре на территории Белоцерковской ТЭЦ.

В Белоцерковской городской территориальной общине отметили, что сегодня в 12:46 поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло на одном из объектов. На месте происшествия работают спасатели и необходимые службы.

Местные СМИ сообщали, что якобы во время ремонтных работ загорелась теплоэлектроцентраль. В сети также писали о двух погибших в результате пожара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭЦ Пожар Белая Церковь Киевская область ГСЧС
NEWS
Портнова застрелили в Мадриде: что известно на данный момент
Портнова застрелили в Мадриде: что известно на данный момент
DAILY
Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич