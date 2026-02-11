ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Загинули діти та батько: який вигляд має місце удару РФ у Богодухові (фото, відео)

Україна, Середа 11 лютого 2026 08:41
Загинули діти та батько: який вигляд має місце удару РФ у Богодухові (фото, відео) Фото: наслідки удару по Богодухову (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Кава

У місті Богодухів Харківської області російський ударний безпілотник влучив у приватний житловий будинок, унаслідок чого загинули троє дітей та їхній батько. Також постраждали інші мешканці будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова та прокуратуру Харківської області.

Деталі атаки

За даними слідства, 10 лютого близько 23:30 російський БпЛА, попередньо типу "Герань-2", вдарив по житловому будинку, де проживала родина з п’яти людей.

Унаслідок удару загинули 34-річний чоловік і троє малолітніх дітей - двоє однорічних хлопчиків і дворічна дівчинка. Також постраждала 74-річна жінка.

Рятувальникам вдалося врятувати 35-річну вагітну матір дітей, яка отримала вибухове поранення, черепно-мозкову травму та опіки. Відомо, що родина кілька днів тому евакуювалася до Богодухова із Золочева.

Фото: наслідки удару по Богодухову (t.me/prokuratura_kharkiv)

Триває ліквідація наслідків удару

На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці, тривають аварійно-рятувальні роботи та фіксація наслідків атаки.

Ексклюзивні відео наслідків атаки

РБК-Україна публікує ексклюзивні відео з місця російського удару, на яких видно повністю зруйнований приватний будинок та значні пошкодження навколишніх споруд.

Відео демонструють масштаб руйнувань, спричинених нічною атакою дрона.

Трагедія в Богодухові

У ніч на 11 лютого в Богодухові сталася чергова трагедія внаслідок атаки російського дрона. Під час удару по приватному будинку загинули троє дітей - двоє однорічних хлопчиків і дворічна дівчинка.

Рятувальники дістали їхні тіла з-під завалів уночі. Також загинув 34-річний чоловік.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ще двоє людей постраждали - 35-річна вагітна жінка та жінка віком понад 70 років.

Зазначається, що це вже друга трагедія в Богодухові за останні дні.

