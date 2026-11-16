Загинули 72 людини. У Комишувасі завершили рятувальні роботи після звірського удару РФ

У Комишувасі на Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок російського удару 2 листопада загинули 72 людини, ще чотири залишаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС Івана Вигівського та допис начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

"Два тижні рятувальники та поліцейські працювали під постійною загрозою ударів. За цей час росіяни одинадцять разів обстріляли селище. Дев'ять атак - безпосередньо по місцю проведення робіт. Унаслідок лише цих ударів поранені троє поліцейських та четверо рятувальників, пошкоджена техніка", - зазначив Вигівський.

Він розповів, що внаслідок атаки РФ загинули 72 людини, зокрема рятувальники, поліцейські, працівники гімназії та ЦНАПу, комунальники та медики.

Серед загиблих також вчителька, яка кожного приходила до укриття для проведення онлайн-уроків для дітей, які виїхали з громади.

"Щоб розібрати завали та відшукати тіла загиблих людей, ми залучили інженерну техніку та кінологів. Безперервно працювали експерти, які провели десятки ДНК-досліджень. Чотири людини залишаються зниклими безвісти", - повідомив міністр.

Один з найстрашніших ударів

"За кількістю загиблих це найстрашніший удар по Запорізькій області й один із найстрашніших в Україні. Трагедія, яка назавжди залишиться болем для нашого регіону та всієї країни", - наголосив Семікін.

Він зазначив, що пошукову операцію завершено, але ще не встановлено долю чотирьох людей, зниклих безвісти.

"Четверо поранених продовжують лікування. Бажаю їм сил і одужання. На жаль, п’ята поранена, жінка, померла в лікарні", - розповів начальник ОВА.