Погибли 72 человека. В Камышевахе завершили спасательные работы после зверского удара РФ
В Камышевахе на Запорожье завершены поисково-спасательные работы. В результате российского удара 2 ноября погибли 72 человека, еще четыре остаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Ивана Выговского и сообщение начальника Запорожской ОВА Михаила Семикина.
"Две недели спасатели и полицейские работали под постоянной угрозой ударов. За это время россияне одиннадцать раз обстреляли поселок. Девять атак - непосредственно по месту проведения работ. В результате только этих ударов ранены трое полицейских и четверо спасателей, повреждена техника", - отметил Выговский.
Он рассказал, что в результате атаки РФ погибли 72 человека, в том числе спасатели, полицейские, работники гимназии и ЦНАПа, коммунальщики и медики.
Среди погибших также учительница, которая каждого приходила в укрытие для проведения онлайн-уроков для детей, выехавших из громады.
"Чтобы разобрать завалы и отыскать тела погибших людей, мы привлекли инженерную технику и кинологов. Непрерывно работали эксперты, проведшие десятки ДНК-исследований. Четыре человека остаются пропавшими без вести", - сообщил министр.
Один из самых страшных ударов
"По количеству погибших это самый страшный удар по Запорожской области и один из самых страшных в Украине. Трагедия, которая навсегда останется болью для нашего региона и всей страны", - подчеркнул Семикин.
Он отметил, что поисковая операция завершена, но еще не установлена судьба четырех человек, пропавших без вести.
"Четверо раненых продолжают лечение. Желаю им сил и выздоровления. К сожалению, пятая раненая, женщина, умерла в больнице", - рассказал начальник ОВА.
Напомним, 2 ноября Россия дважды ударила авиабомбами по Камышевахе. Под атаку попали школа, где раздавали гуманитарную помощь, а также укрытие.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне выпустили девять авиабомб: сначала по людям, которые пришли за гуманитарной помощью, а затем по спасателям и полицейским.