Загинули 15% жителів. Удар по Грозі став наймасовішим за жертвами в області

Російські терористи вдарили по магазину-кафе, в якому перебувало близько 60 цивільних, у тому ж числі й діти. Ракета росіян влучила в приміщення, де не перебувало жодного військового. Цивільні на той момент поминали похованого мешканця села.

Станом на 16:49, згідно з даними правоохоронців:

49 громадян загинули;

ще 7 постраждали.

"Жодного військового, всі місцеві мешканці села, в якому до цього дня проживало 330 людей! І хто каже що це не геноцид, хто каже що росіяни це люди, хто каже, що це народ, а не орда?", - заявив начальник головного управління Національної поліції регіону Володимир Тимошко.

Як відзначила речниця очільника Харківської ОВА Олена Шаповал в коментарі "Суспільне", удар по Грозі став наймасовішим за кількістю загиблих на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Усі подробиці російського терористичного удару по населеному пункту в Харківській області можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.