Загинула 9-річна дівчинка: наслідки удару РФ КАБами по селу в Запорізькій області

В ніч на 31 травня росіяни атакували авіабомбами село Пологівського району Запорізької області. Через ворожі удари загинула маленька дівчинка і постраждав підліток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Загинула 9-річна дівчинка, поранений 16-річний хлопець. Такими є наслідки ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району", - йдеться у повідомленні.
Федоров уточнив, що росіяни поцілили КАБами по житловій забудові. Як результат, один будинок зруйновано, ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди - пошкоджені вибуховою хвилею.
Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Запорізьку область, використовуючи дрони, авіабомби та ракети.
Так, на світанку 29 травня, ворог атакував керованими авіаційними бомбами (КАБами) житлові будинки села Верхньої Терси вищезгаданого Пологівського району.
"На світанку ворог атакував КАБами село Верхня Терса. Щонайменше п'ять авіабомб скинули на приватну забудову. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки", - писав Федоров.
Він додав, що під завалами перебувають люди.
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