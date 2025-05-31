Загинула 9-річна дівчинка: наслідки удару РФ КАБами по селу в Запорізькій області

Обстріли Запорізької області

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Запорізьку область, використовуючи дрони, авіабомби та ракети.

Так, на світанку 29 травня, ворог атакував керованими авіаційними бомбами (КАБами) житлові будинки села Верхньої Терси вищезгаданого Пологівського району.

"На світанку ворог атакував КАБами село Верхня Терса. Щонайменше п'ять авіабомб скинули на приватну забудову. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки", - писав Федоров.

Він додав, що під завалами перебувають люди.

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