Погибла 9-летняя девочка: последствия удара РФ УАБами по селу в Запорожской области

Обстрелы Запорожской области

Отметим, что россияне регулярно обстреливают Запорожскую область, используя дроны, авиабомбы и ракеты.

Так, на рассвете 29 мая, враг атаковал управляемыми авиационными бомбами (КАБами) жилые дома села Верхней Терсы вышеупомянутого Пологовского района.

"На рассвете враг атаковал УАБами село Верхняя Терса. По меньшей мере пять авиабомб сбросили на частную застройку. Разрушены и повреждены жилые дома", - писал Федоров.

Он добавил, что под завалами находятся люди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.