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Загиблий підліток і 6 поранених дітей: в ОВА уточнили наслідки обстрілу Запорізького району

Фото: в ОВА уточнили наслідки вчорашніх ударів РФ по Запорізькому району (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок вчорашніх обстрілів Запорізького району з боку російських окупантів травми отримали шестеро дітей, ще один підліток загинув. Крім того, були поранені ще три людини.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Так, вчора було відомо про п'ятьох постраждалих у селищі Малокатеринівка внаслідок російського артилерійського удару та влучання у дитяче кафе. Повідомлялося, що серед них четверо дітей: 11, 14, 15 та 17 років, та дівчина, 18-ти років. Та про одного загиблого хлопчика.

Сьогодні вранці глава ОВА розповів, що кількість постраждалих в районі стала більшою.

"14-річний хлопець загинув, ще 6 дітей травмовано - це хлопці 17, 16, 15, 14 років та дівчата 10 і 11 років. Поранення отримали і  28-річний чоловік та жінки 18 та 45 років. Такі невтішні наслідки  російських обстрілів Запорізького району", - розповів чиновник.

Обстріли Запорізької області

Також він поінформував, що протягом доби російські загарбники  303 рази били по 12 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, ворог здійснив:

  • 3 авіаційні удари по Лобковому, Новоандріївці та Новодарівці,
  • 198 безпілотники різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку,
  • 5 обстрілів з РСЗВ по Роботиному, Гуляйполю, Малій Токмачці та Новодарівці,
  • 97 артобстрілів було завдано по території Малокатеринівки, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки,  Новодарівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки та Преображенки.

"Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - додав очільник ОВА.

Раніше повідомлялося, що вчора ввечері, 20 серпня, війська РФ вдруге за добу обстріляли Малокатеринівку. Це сталося через кілька годин після влучання по дитячому кафе у цьому селищі.

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