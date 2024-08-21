Загиблий підліток і 6 поранених дітей: в ОВА уточнили наслідки обстрілу Запорізького району

Так, вчора було відомо про п'ятьох постраждалих у селищі Малокатеринівка внаслідок російського артилерійського удару та влучання у дитяче кафе. Повідомлялося, що серед них четверо дітей: 11, 14, 15 та 17 років, та дівчина, 18-ти років. Та про одного загиблого хлопчика.

Сьогодні вранці глава ОВА розповів, що кількість постраждалих в районі стала більшою.

"14-річний хлопець загинув, ще 6 дітей травмовано - це хлопці 17, 16, 15, 14 років та дівчата 10 і 11 років. Поранення отримали і 28-річний чоловік та жінки 18 та 45 років. Такі невтішні наслідки російських обстрілів Запорізького району", - розповів чиновник.

Обстріли Запорізької області

Також він поінформував, що протягом доби російські загарбники 303 рази били по 12 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, ворог здійснив:

3 авіаційні удари по Лобковому, Новоандріївці та Новодарівці,

198 безпілотники різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку,

5 обстрілів з РСЗВ по Роботиному, Гуляйполю, Малій Токмачці та Новодарівці,

97 артобстрілів було завдано по території Малокатеринівки, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Новодарівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки та Преображенки.

"Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - додав очільник ОВА.