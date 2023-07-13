Загиблих через нічну атаку на Київ немає: в ДСНС дали уточнення

У Києві внаслідок нічної атаки дронів немає загиблих. Щодо кількості постраждалих - їх загалом четверо.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі ДСНС м. Києва.

Як уточнили виданню в ДСНС, інформація про загиблого чоловіка, яка з'явилася раніше, стосується побутової пожежі, яка одночасно виникла під час ворожого удару.

"Дійсно, чоловік помер внаслідок пожежі, яка не пов'язана з ворожою атакою", - сказали в ДСНС.

Щодо загальної кількості постраждалих в Києві через атаку - мова йде про 4 осіб.

Нічна атака на Київ

Нагадаємо, що сьогодні вночі Україна була під черговою масованою атакою російських військ. Ворог запустив 20 "Шахедів" та дві крилаті ракети. Всі цілі були збиті силами ППО і переважно на Київщині.

Зокрема, в Києві уламки збитих БПЛА пошкодили будинки в Дарницькому районі (там уламки пошкодили одну з квартир 25-поверхівки) та Шевченківському. Крім того, падіння уламків дронів було у Солом’янському та Подільському районах.

Більше деталей нічної атаки дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

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