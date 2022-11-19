Удари по енергетиці України: у Раді назвали збитки від останніх обстрілів

Масований обстріл Росією 15 листопада призвів до близько мільярда доларів збитків. Міністерство економіки спрогнозувало подальше падіння ВВП.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в ефірі телемарафону.

За словами Гетманцева, втрати економіки внаслідок російських обстрілів колосальні. Якщо говорити про конкретні цифри, то останні російські обстріли призвели до мільярда доларів прямих збитків. "Якщо ми говоримо у цифрах ВВП, то Міністерство економіки вже скоригувало свій макропрогноз в бік збільшення падіння ВВП до 39% у жовтні. Тобто, внаслідок атак у жовтні, відповідно у листопаді атаки не зменшилися, а збільшилися. Тому падіння буде продовжуватися”, - сказав він.