ua ru
Сб, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Удари по енергетиці України: у Раді назвали збитки від останніх обстрілів

Новость на русском →
Субота 19 листопада 2022 17:28
Удари по енергетиці України: у Раді назвали збитки від останніх обстрілів Фото: у Раді назвали збитки від останніх обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Масований обстріл Росією 15 листопада призвів до близько мільярда доларів збитків. Міністерство економіки спрогнозувало подальше падіння ВВП.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в ефірі телемарафону.

За словами Гетманцева, втрати економіки внаслідок російських обстрілів колосальні. Якщо говорити про конкретні цифри, то останні російські обстріли призвели до мільярда доларів прямих збитків.

"Якщо ми говоримо у цифрах ВВП, то Міністерство економіки вже скоригувало свій макропрогноз в бік збільшення падіння ВВП до 39% у жовтні. Тобто, внаслідок атак у жовтні, відповідно у листопаді атаки не зменшилися, а збільшилися. Тому падіння буде продовжуватися”, - сказав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко закликав українців виїхати з країни у разі можливості заради економії електроенергії.

Тим часом сьогодні 19 листопада, в Україні не очікуються аварійні відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Чи очікуються сьогодні аварійні відключення світла: відповідь "Укренерго"
Чи очікуються сьогодні аварійні відключення світла: відповідь "Укренерго"
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході