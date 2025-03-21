Загиблі та пожежі: уточнено наслідки російських ударів по Запоріжжю (фото і відео)

Як уточнили надзвичайники, у Запоріжжі вже відомо про двох жертв, та про чотирьох постраждалих.

Перед тим місцева влада інформувала про одну загиблу, які було лише двадцять років. Також в обласній військовій адміністрації казали про вісім поранених, стан деяких був досить складний.

Тепер у ДСНС розповіли, що у Запоріжжі надзвичайники "ліквідували пожежі ресторану на площі 70 кв. м, дачного будинку, дитячого садочку, а також квартири на 7 поверсі девʼятиповерхівки на площі 30 кв.м."

Зазначається, що у місті було зруйновано 1 та пошкоджено 2 приватних житлових будинки, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі.

Також у Службі розповіли, що у Запоріжжі тривають аварійно-рятувальні роботи. До ліквідації наслідків залучені 63 рятувальники ДСНС та 16 одиниць техніки.

Оновлено: з'явилося уточнення щодо жертв

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що поранені внаслідок атаки продовжують звертатися за медичною допомогою. В постраждалих опіки, мінно-вибухові травми, контузія. Серед постраждалих дев'ятимісячне немовля.

"Одна жінка у вкрай важкому стані. Шестеро людей у стані середньої важкості. Загалом до лікарів звернулися уже дев'ятеро поранених", - написав Федоров.

Він додав, що ворожа атака забрала два життя. За уточненою інформацією серед загиблих 14-річна дівчинка.

Фото: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров (t.me/ivan_fedorov_zp/17518)

Обстріл Запоріжжя 21 березня

Як повідомлялося раніше, ввечері у п'ятницю у Запоріжжі та в області пролунали вибухи. Перед тим в регіоні оголошували повітряну тривогу. Військові інформували про загрозу дронів-камікадзе та авіаударів з боку противника.

Спочатку стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі є постраждалі, та фіксувалися пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок. Пізніше глава ОВА Іван Федоров розповів, що сталося щонайменше три займання.

Зростала кількість постраждалих, й було відомо про одну жертву.

Крім того, в ОВА поінформували, що російські окупанти завдали по Запоріжжю понад 10 ударів.

"Внаслідок атаки відбулись займання житлових будинків, приватних авто, обʼєктів соціальної інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки", - розповів Федоров у своєму Telegram-каналі.