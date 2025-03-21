Погибшие и пожары: уточнены последствия российских ударов по Запорожью (фото и видео)

Как уточнили чрезвычайники, в Запорожье уже известно о двух жертвах, и о четырех пострадавших.

Перед этим местные власти информировали об одной погибшей, которой было всего двадцать лет. Также в областной военной администрации говорили о восьми раненых, состояние некоторых было достаточно сложным.

Теперь в ГСЧС рассказали, что в Запорожье чрезвычайники "ликвидировали пожары ресторана на площади 70 кв. м, дачного дома, детского сада, а также квартиры на 7 этаже девятиэтажки на площади 30 кв.м."

Отмечается, что в городе было разрушено 1 и повреждено 2 частных жилых дома, взрывной волной и обломками повреждены соседние здания.

Также в Службе рассказали, что в Запорожье продолжаются аварийно-спасательные работы. К ликвидации последствий привлечены 63 спасателя ГСЧС и 16 единиц техники.

Обновлено: появилось уточнение касательно жертв

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что раненые в результате атаки продолжают обращаться за медицинской помощью. У пострадавших ожоги, минно-взрывные травмы, контузия. Среди пострадавших девятимесячный младенец.

"Одна женщина в крайне тяжелом состоянии. Шесть человек в состоянии средней тяжести. Всего к врачам обратились уже девять раненых", - написал Федоров.

Он добавил, что вражеская атака унесла две жизни. Согласно уточненной информации, среди погибших - 14-летняя девочка.

Около полуночи в Национальной полиции уточнили, что в Запорожье из-за российских ударов сейчас известно о 9 раненых людях (среди них младенец) и 2 погибших (41-летний мужчина и его 14-летняя дочь).

Чем россияне били по Запорожью, какие разрушения

Как рассказали в НПУ, российские захватчики атаковали город Запорожье двенадцатью ударными беспилотниками типа "Shahed".

"В результате попаданий по жилым застройкам загорелись пожары, разрушены объекты гражданской инфраструктуры", - передали в правоохранительных органах.

В Запорожье было повреждено 6 многоэтажных домов, 1 частный дом, здание детского сада и заведение питания.

"На местах работают необходимые службы города. Развернут мобильный пункт приема заявлений и сообщений граждан, пострадавших в результате вражеской атаки. Также можно обратиться в территориальные подразделения полиции или за спецномером 102". – добавили в Нацполиции.

Фото: начальник Запорожской ОВА Иван Федоров (t.me/ivan_fedorov_zp/17518)

Обстрел Запорожья 21 марта

Как сообщалось ранее, вечером в пятницу в Запорожье и в области прогремели взрывы. Перед тем в регионе объявляли воздушную тревогу. Военные информировали об угрозе дронов-камикадзе и авиаударов со стороны противника.

Сначала стало известно, что в результате вражеской атаки в Запорожье есть пострадавшие, и фиксировались повреждения частных домов и многоэтажек. Позже глава ОВА Иван Федоров рассказал, что произошло по меньшей мере три возгорания.

Росло количество пострадавших, и было известно об одной жертве.

Кроме того, в ОВА проинформировали, что российские оккупанты нанесли по Запорожью более 10 ударов.

"В результате атаки произошли возгорания жилых домов, частных авто, объектов социальной инфраструктуры. Взрывной волной и обломками повреждены соседние дома", - рассказал Федоров в своем Telegram-канале.