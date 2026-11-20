Росіяни атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, зокрема "Калібр", а також реактивними дронами.

Під ударом була й енергетика. У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях ввели аварійні відключення світла. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру на окремих ділянках, а низка потягів затримується.

Київ

Столиця протягом ночі кілька разів була під балістичними ударами. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі відомо про трьох загиблих. За попередніми даними, це працівники "Київводоканалу".

Поранених близько 15 людей. Сімох із них медики госпіталізували до столичних лікарень, решті допомагають на місці.

Пошкоджено три мости через Дніпро. На Подільсько-Воскресенському мостовому переході закрито рух з правого на лівий берег. На Дарницькому мосту зафіксовано пошкодження.

У Південний міст також влучили повторно. Рух там обмежений: лише з лівого на правий берег для авто вагою до 10 тонн і громадського транспорту вагою до 18 тонн.

"Ступінь пошкоджень на спорудах фахівці зможуть дослідити після закінчення повітряної тривоги", - зазначив Кличко.

Через ускладнений рух між берегами він просить киян без гострої потреби не виїжджати в місто на власних авто. Установи та підприємства мер закликав перевести працівників на дистанційну роботу.

У Подільському районі загорілася будівля в нежитловій забудові. Ще одне влучання було на відкритій території біля одного з мостів. В Оболонському районі після влучання уламка ракети загорілася триповерхова будівля.

У Голосіївському районі ракета влучила на територію об'єкта інфраструктури. Попередньо, там загорілася офісна будівля.

Частина киян залишилася без світла. За даними ДТЕК, знеструмлення торкнулося мешканців Печерського, Солом'янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів. В інших районах діють екстрені відключення через пошкоджене обладнання та перевантаження мереж.

"Укрзалізниця" повідомила, що Київська кільцева електричка відновлює рух. Вона допоможе киянам дістатися з лівого берега на правий і навпаки.

Харків

Російський дрон влучив у медичний заклад у Шевченківському районі. Постраждали четверо людей, вибито понад 50 вікон. Обстеження місця триває.

Також було влучання у житловий комплекс у цьому ж районі. На місці виникла пожежа.

Унаслідок обстрілів постраждало 10 людей.

Суми

У місті чули вибухи. Воно було під ударом балістики.

Полтавщина

Уламки ракети впали біля житлової забудови. Є часткове руйнування та пошкоджені сусідні будинки.

У Кременчуцькому районі через удар загорілося промислове підприємство. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу. Загиблих і постраждалих немає.

Дніпропетровщина

Понад 10 разів росіяни атакували чотири райони області безпілотниками. П'ятеро людей дістали поранень.

У Жовтих Водах дрон влучив у багатоповерховий будинок. Пошкоджені також інші багатоквартирні будинки, автівки, банк і магазин. До лікарні в стані середньої тяжкості доправили двох чоловіків та двох жінок. Це жінки 47 та 70 років і чоловіки 20 та 51 року. 87-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

У Кривому Розі росіяни цілили по автозаправці та інфраструктурі. За словами Олександра Вілкула, були знеструмлені котельні, насосні водоканалу та лікарні, їх перевели на генератори. Також без світла залишилася значна частина абонентів і кілька тягових підстанцій міського електротранспорту в північній частині міста.

Не працюють тролейбусні маршрути №18, 15, 16 і 10.

У Дніпровському районі під ударом була Любимівська громада, де пошкоджена приватна оселя.

Фото: наслідки обстрілу Дніпропетровщини (https://t.me/dsns_telegram)

Львівщина

У Львові на вулиці Лазаренка впали уламки шахеда. Пошкоджено два автомобілі, а в гуртожитку вибито вікна. На вулиці Пулюя на тротуарі знайшли частину ракети, там працюють рятувальники.

У селі Лисиничі пошкоджено приватний будинок.

Росіяни також вдарили по об'єкту енергетики у Львівській області. Через це в області ввели аварійні відключення світла.

Згодом мер Львова Андрій Садовий повідомив, що унаслідок обстрілу, за попередньою інформацією, загинуло двоє людей.

Івано-Франківщина і Закарпаття

В Івано-Франківську пролунали вибухи. Через них у місті виникли проблеми з напругою в електромережі.

"Скоро відбій! Дякуємо ППО! На жаль будуть перебої зі світлом!", - написав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він порадив мешканцям зарядити павербанки та зробити запас води.

На Закарпатті також діють аварійні відключення світла.

Польща

У Польщі оголошували повітряну тривогу, у тому числі в Любліні. Російська ракета перетнула кордон країни. Її зафіксували камери відеоспостереження поблизу міста Хмілек.

Як повідомляло РБК-Україна, через атаку Польща підняла військову авіацію і підвищила готовність ППО.

Крилаті ракети рухалися з Херсонщини через Миколаївщину і Кіровоградщину на південь Вінниччини, а групи реактивних дронів летіли з Житомирщини та Одещини.