Россияне атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, в частности, "Калибр", а также реактивными дронами.

Под ударом была и энергетика. Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения света. Также повреждена железнодорожная инфраструктура на отдельных участках, а ряд поездов задерживается.

Киев

Столица в течение ночи несколько раз была под баллистическими ударами. Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас известно о трех погибших. По предварительным данным, это работники "Киевводоканала".

Ранены около 15 человек. Семь из них медики госпитализировали в столичные больницы, остальным помогают на месте.

Повреждены три моста через Днепр. На Подольско-Воскресенском мостовом переходе закрыто движение с правого на левый берег. На Дарницком мосту зафиксированы повреждения.

В Южный мост также попали повторно. Движение там ограничено: только с левого на правый берег для авто весом до 10 тонн и общественного транспорта весом до 18 тонн.

"Степень повреждений на сооружениях специалисты смогут исследовать после окончания воздушной тревоги", - отметил Кличко.

Из-за усложненного движения между берегами он просит киевлян без острой необходимости не выезжать в город на собственных авто. Учреждения и предприятия мэр призвал перевести работников на дистанционную работу.

В Подольском районе загорелось здание в нежилой застройке. Еще одно попадание было на открытой территории у одного из мостов. В Оболонском районе после попадания обломка ракеты загорелось трехэтажное здание.

В Голосеевском районе ракета попала на территорию объекта инфраструктуры. Предварительно там загорелось офисное здание.

Часть киевлян осталась без света. По данным ДТЭК, обесточивание коснулось жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов. В других районах действуют экстренные отключения из-за поврежденного оборудования и перегрузки сетей.

"Укрзализныця" сообщила, что Киевская кольцевая электричка возобновляет движение. Она поможет киевлянам добраться с левого берега на правый и наоборот.

Харьков

Российский дрон попал в медицинское учреждение в Шевченковском районе. Пострадали четыре человека, выбиты более 50 окон. Обследование места продолжается.

Также было попадание в жилищный комплекс в этом же районе. На месте возник пожар.

В результате обстрелов пострадали 10 человек.

Сумы

В городе слышали взрывы. Он был под ударом баллистики.

Полтавщина

Обломки ракеты упали у жилой застройки. Имеются частичное разрушение и поврежденные соседние дома.

В Кременчугском районе из-за удара загорелось промышленное предприятие. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар. Погибших и пострадавших нет.

Днепропетровщина

Более 10 раз россияне атаковали четыре района области беспилотниками. Пятеро человек получили ранения.

В Желтых Водах дрон попал в многоэтажное здание. Повреждены также другие многоквартирные дома, автомобили, банк и магазин. В больницу в состоянии средней тяжести доставили двух мужчин и двух женщин. Это женщины 47 и 70 лет и мужчины 20 и 51 года. 87-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

В Кривом Роге россияне целили по автозаправке и инфраструктуре. По словам Александра Вилкула, обесточены котельные, насосные водоканала и больницы, их перевели на генераторы. Также без света осталась значительная часть абонентов и несколько подстанций тяговых городского электротранспорта в северной части города.

Не работают троллейбусные маршруты №18, 15, 16 и 10.

В Днепровском районе под ударом была Любимовская община, где поврежден частный дом.

Фото: последствия обстрела Днепропетровщины (https://t.me/dsns_telegram)

Львовщина

Во Львове на улице Лазаренко рухнули обломки шахеда. Повреждены два автомобиля, а в общежитии выбиты окна. На улице Пулюя на тротуаре была найдена часть ракеты, там работают спасатели.

В селе Лисиничи поврежден частный дом.

Россияне также ударили по объекту энергетики во Львовской области. Поэтому в области ввели аварийные отключения света.

Впоследствии мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате обстрела, по предварительной информации, погибли два человека.

Ивано-Франковская область и Закарпатье

В Ивано-Франковске раздались взрывы. Из-за них в городе возникли проблемы с напряжением в сети.

"Скоро отбой! Спасибо ПВО! К сожалению будут перебои со светом!", - написал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он посоветовал жителям зарядить павербанки и запас воды.

В Закарпатье также действуют аварийные отключения света.

Польша

В Польше объявили воздушную тревогу, в том числе в Люблине. Российская ракета пересекла границу страны. Ее зафиксировали камеры видеонаблюдения вблизи города Хмилек.

Как сообщало РБК-Украина, из-за атаки Польша подняла военную авиацию и повысила готовность ПВО.

Крылатые ракеты двигались из Херсона через Николаевщину и Кировоградщину на юг Винницкой области, а группы реактивных дронов летели из Житомирщины и Одесщины.