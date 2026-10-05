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Загиблі через падіння Ту-95МС в РФ офіцери завдавали ракетні удари по Україні, - ЗМІ

11:21 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська
Загиблі через падіння Ту-95МС в РФ офіцери завдавали ракетні удари по Україні, - ЗМІ Фото: у катастрофі ТУ-95 МС загинули офіцери армії РФ (Getty Images)
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Під час авіакатастрофи Ту-95МС в Амурській області 29 вересня загинуло вісім офіцерів, серед них - організатори ракетних ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазону".

Що відомо про катастрофу

Літак розбився поряд із селом Красноярове. Спочатку повідомляли, що загинули шестеро членів екіпажу. Вони виконували навчально-тренувальний політ з авіабази "Українка".

Згодом у місцевому паблику "Сільські новини" селища Серишево, де розташована ця авіабаза, написали про відкриття меморіалу пам'яті загиблих льотчиків. Допис помітив OSINT-аналітик duke garland.

"Медіазона" перевірила дані з допису й встановила, що всі вісім загиблих служили у стратегічній авіації.

Хто були загиблі

Шестеро входили до основного екіпажу Ту-95МС. Ще двоє могли бути на борту як перевіряльники або пасажири.

За даними "Медіазони", більшість загиблих до переведення в Амурську область служили в Енгельсі Саратовської області. Троє з них - майор Андрій Лобанов, майор Андрій Герасимов і підполковник Федір Павлюков - згадуються в українському проєкті "Книга катів". Там їх називають учасниками або організаторами ракетних ударів.

Після операції СБУ "Павутина" авіабаза "Українка" стала однією з головних баз далекої авіації.

Бомбардувальники спочатку перелітають на аеродроми Енгельс або Оленья біля українського кордону. Звідти запускають ракети, а потім літаки повертаються на Далекий Схід.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що 29 вересня російський Ту-95МС розбився у селі Красноярове.

Російські воєнкори тоді заявили, що троє людей загинули, а четверо отримали травми.

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Російська Федерація Ту-95 Ракетний удар
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