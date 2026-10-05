Погибшие из-за падения Ту-95МС в РФ офицеры наносили ракетные удары по Украине, - СМИ

Во время авиакатастрофы Ту-95МС в Амурской области 29 сентября погибли восемь офицеров, среди них - организаторы ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медиазону ".

Что известно о катастрофе

Самолет разбился рядом с селом Красноярово. Сначала сообщалось, что погибли шесть членов экипажа. Они выполняли учебно-тренировочный полет с авиабазы "Украинка".

Позже в местном паблике "Сельские новости" поселка Серышево, где находится эта авиабаза, написали об открытии мемориала памяти погибших летчиков. Сообщение заметил OSINT-аналитик duke garland.

"Медиазона" проверила данные из сообщения и установила, что все восемь погибших служили в стратегической авиации.

Кто были погибли

Шестеро входили в основной экипаж Ту-95МС. Еще двое могли быть на борту как проверяющие или пассажиры.

По данным "Медиазоны", большинство погибших до перевода в Амурскую область служили в Энгельсе Саратовской области. Трое из них - майор Андрей Лобанов, майор Андрей Герасимов и подполковник Федор Павлюков - упоминаются в украинском проекте "Книга палачей". Там их называют участниками или устроителями ракетных ударов.

После операции СБУ "Паутина" авиабаза "Украинка" стала одной из главных баз дальней авиации.

Бомбардировщики сначала перелетают на аэродромы Энгельс или Оленья у украинской границы. Оттуда запускают ракеты, а затем самолеты возвращаются на Дальний Восток.