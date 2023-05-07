Загибель саперів у Херсонській області: кількість жертв зросла
Унаслідок російського удару по групі рятувальників, який стався вчора, загинули дев'ятеро людей.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
"Тільки вчора і тільки від одного російського удару по Херсонській області загинули дев'ять українців - вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей. Мої співчуття рідним, близьким загиблих", - сказав він
Зеленський підкреслив, що дуже важливо, щоб світ знав кожен факт російського терору проти українців.
"Щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як ми захищаємо життя. Я вдячний кожному і кожній, хто допомагає нам, поширюючи правду про російські удари й обстріли, про безперервну ні на день жорстокість окупантів", - сказав президент.
Нагадаємо, вчора на Херсонщині бригада рятувальників потрапила під ворожий обстріл. Тоді заявили про шістьох загиблих.
Згодом стало відомо, що російські військові скинули з безпілотника вибуховий предмет на піротехнічну групу.
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