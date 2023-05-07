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Гибель саперов в Херсонской области: количество жертв возросло

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Воскресенье 07 мая 2023 21:32
Гибель саперов в Херсонской области: количество жертв возросло Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В результате российского удара по группе спасателей, который произошел вчера, погибли девять человек.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Только вчера и только от одного российского удара по Херсонской области погибли девять украинцев - они занимались разминированием, возвращали безопасность для людей. Мои соболезнования родным, близким погибших", - сказал он

Зеленский подчеркнул, что очень важно, чтобы мир знал каждый факт российского террора против украинцев.

"Чтобы мир говорил о том, что делает государство-террорист, и о том, как мы защищаем жизнь. Я благодарен каждому и каждой, кто помогает нам, распространяя правду о российских ударах и обстрелах, о непрекращающейся ни на день жестокости оккупантов", - сказал президент.

Напомним, вчера в Херсонской области бригада спасателей попала под вражеский обстрел. Тогда заявили о шести погибших.

Позже стало известно, что российские военные сбросили с беспилотника взрывной предмет на пиротехническую группу.

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