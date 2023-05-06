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Загибель саперів у Херсонській області: з'явилися нові подробиці

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Херсонська область, Субота 06 травня 2023 23:01
Загибель саперів у Херсонській області: з'явилися нові подробиці Фото: росіяни навмисно скинули вибухівку на саперів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 6 травня, росіяни навмисно скинули вибухівку на саперів у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

"При процесуальному керівництві Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - повідомили в Офісі генпрокурора.

За попередніми даними, сьогодні російські військові скинули з безпілотника вибуховий предмет на піротехнічну групу, яка працювала поблизу населеного пункту.

На місці події правоохоронними органами встановлено 6 загиблих - працівники ДСНС. Ще двох співробітників ДСНС з тяжкими травмами доставлено до лікарні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Херсонщині бригада рятувальників потрапила під ворожий обстріл.

Раніше ми також повідомляли, що на в Донецькій області рятувальник потрапив під обстріл РФ і отримав поранення.

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